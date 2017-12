Innehalten zwischen den Jahren

Scheyern : Beratungszentrum |

Am 27.12.2017 sind Sie eingeladen zwischen den Jahren noch einmal innezuhalten um das alte Jahr friedvoll zu verabschieden, und sich dem neuen Jahr mit all seinen Möglichkeiten und Potenzialen zu öffnen.



Mit einem bunten Potpourri aus Gesang, Meditation und kreativem Tun führen Sie Ilona Schramm (Coach) und Bettina Walter-Heinz (Sängerin) durch den 3 stündigen Abend. Gönnen Sie Ihrem Kopf eine Verschnaufpause und lassen Sie sich von Ihrer Intuition mit neuen Impulsen überraschen.



Beginn ist um 18:00 Uhr in der Werkstraße 20 in Scheyern. Der Preis für diesen Abend beträgt 25€. Eine Anmeldung ist bis spätestens 22.12.2017.