Blutspenden in Schemmerhofen Januar 2019

Blutspendeaktion in Schemmerhofen im JanuarMit einer guten Tat ins neue Jahr startenDRK ruft für die Patientenversorgung zur Blutspende aufAlle zwei Sekunden ist ein Mensch auf eine Blutspende angewiesen. In Deutschland werden 15.000 Blutspenden zur Patientenversorgung täglich benötigt. Die gute Tat gehört daher unbedingt auf die Liste der guten Vorsätze - und nicht nur auf die Liste.Die nächste Blutspendemöglichkeit bietet das DRK amFreitag, dem 25.01.2019von 14:30 Uhr bis 19:30 UhrDRK-Haus, Ringstr. 288433 SCHEMMERHOFENBei einer Bluttransfusion spielt die Blutgruppe eine wichtige Rolle, denn passt diese zwischen Spender und Empfänger nicht, kann es zu lebensbedrohlichen Nebenwirkungen kommen. Der DRK-Blutspendedienst muss daher für die Krankenhäuser in den unterschiedlichen Blutgruppen die notwendigen Spenden bereitstellen. Dabei spielt auch die Zeit eine Rolle. Während beispielsweise die roten Blutkörperchen 42 Tage haltbar sind, sind die Blutplättchen nur vier Tage für die Transfusion einsetzbar. Langfristige Vorräte können nicht angelegt werden. Die Bürger sindaufgerufen dazu beizutragen, dass genügend Blutpräparate in der Region bereitstehen. Warum also nicht gemeinsam mit Freunden, Familie und Kollegen bei der Blutspende mit einer guten Tat ins neue Jahr starten.Jede Spende zählt. Blut spenden kann jeder Gesunde von 18 bis zum 73. Geburtstag, Erstspender dürfen jedoch nicht älter als 64 Jahre sein. Damit die Blutspende gut vertragen wird, erfolgt vor der Entnahme eine ärztliche Untersuchung. Die eigentliche Blutspendedauert nur wenige Minuten. Mit Anmeldung, Untersuchung und anschließendem Imbiss sollten Spender eine gute Stunde Zeit einplanen. Eine Stunde, die ein ganzes Leben retten kann. Bitte zur Blutspende den Personalausweis mitbringen.Für Ihre Spende werden Sie vom DRK Ortsverein Schemmerhofen kostenfrei mit einem leckeren Imbiss verpflegt. Wir freuen uns auf Sie!Alternative Blutspendetermine und weitere Informationen zur Blutspende sind unter der gebührenfreien Hotline 0800-1194911 und im Internet unter www.blutspende.de erhältlich.Ihr DRK Ortsverein Schemmerhofen!www.DRK-schemmerhofen.dewww.blutspende.de#missingtype#blutspende #drk #schemmerhofen #lebenretten #biberach #landkreisbiberach #bc #retten #helfen