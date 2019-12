Blutspendeaktion in Schemmerhofen im Dezember

Blutspendeaktion in Schemmerhofen im DezemberZu Weihnachten Leben schenken Blutspenden retten Leben, jeden Tag. Eine Blutspende ist das wertvollste Geschenk, das wir geben können und oftmals auch die einzige Möglichkeit, ein Leben zu retten. Bei Krebspatienten, Unfallopfern oder bei einer komplizierten Operation ist ohne Blutspenden eine Heilung oftmals nicht möglich.Daher bittet der DRK-Blutspendedienst um Ihre Blutspende am:Freitag, dem 20.12.2019von 14:30 Uhr bis 19:30 UhrDRK-Haus, Ringstr. 288433 SCHEMMERHOFENDas lebenswichtige Blut kann nur der Körper selbst bilden. Da es keine künstlichen Alternativen gibt, ist jede einzelne Blutspende besonders wichtig. Auch in der Weihnachtszeit und rund um den Jahreswechsel benötigen die Patienten Ihre Blutspende.Als besonderes Dankeschön für Ihre Blutspende verlost der DRK-Blutspendedienst unter allen Spendern in Baden-Württemberg und Hessen im Aktionszeitraum vom 16. Dezember 2019 bis 4. Januar 2020 eine Mittelmeerkreuzfahrt mit der AIDAnova, dem ersten Kreuzfahrtschiff, das mit dem "blauen Engel" für Umweltfreundlichkeit ausgezeichnet wurde.Blutspender sind zwischen 18 und 72, Erstspender höchstens 64 Jahre alt. Damit die Blutspende gut vertragen wird, erfolgt vor der Entnahme eine ärztliche Untersuchung. Die eigentliche Blutspende dauert nur wenige Minuten. Mit Anmeldung, Untersuchung undanschließendem Imbiss sollten Spender eine gute Stunde Zeit einplanen. Eine Stunde, die ein ganzes Leben retten kann.Für Ihre Spende werden Sie vom DRK Ortsverein Schemmerhofen kostenfrei mit einem leckeren Imbiss verpflegt. Wir freuen uns auf Sie!Alternative Blutspendetermine und weitere Informationen zur Blutspende sind unter der gebührenfreien Hotline 0800-1194911 und im Internet unter www.blutspende.de erhältlich.Ihr DRK Ortsverein Schemmerhofen!www.DRK-schemmerhofen.dewww.blutspende.de#missingtype#blutspende #drk #schemmerhofen #lebenretten #biberach #landkreisbiberach #bc #retten #helfen