Ossig feiert 155. Kinderfest: Der Kinderfestverein Ossig e.V. wird mit 1.000 Euro durch die Town & Country Stiftung gefördert

Der Kinderfestverein Ossig e.V. veranstaltete vom 13. bis 21. Juli die 155. Kinderfestwoche anlässlich der 950-Jahr-Feier der Gemeinde Gutenborn. Der Verein unterstützt die lange Tradition des Festes für und mit Kindern. So konnten auch dieses Jahr verschiedene Aktionen, Spielgeräte und ein bunter Festumzug von den Besuchern genossen werden. Für sein bemerkenswertes Engagement für Kinder und Jugendliche erhielt der Verein eine Spende in Höhe von 1.000 Euro von der Town & Country Stiftung.

Seit 1864 feiern die Bewohner Ossigs alljährlich das traditionsreiche Kinderfest. Diese Veranstaltung wurde von Johann Gottlieb Rössler ins Leben gerufen. In seinem Nachlass hinterließ er fast 2000 Taler und verfasste in seinem Testament seinen letzten Wunsch, dass jedes Jahr ein freudiges Fest für Kinder veranstaltet werden solle.Der Kinderfestverein Ossig e.V. setzt sich seit 1990 für die Organisation und die Programmgestaltung dieser Veranstaltung ein. „Für viele Kinder ist es der Höhepunkt des Jahres. Außerdem kommen viele Fortgezogene für diesen Anlass gern zurück in die Heimat" erklärt Dr. Anke Neubauer, Vorstandsmitglied des Kinderfestvereins. Die Förderung der Town & Country Stiftung wird für die die Organisation des traditionellen Festumzuges sowie die Anschaffung neuer Spielgeräte aufgewendet.Die Town & Country Stiftung unterstützt mit dem Stiftungspreis die wichtige Arbeit und das unermüdliche Engagement aller Mitarbeiter und Ehrenamtlichen des Kinderfestverein Ossig e.V. „Die Unterstützung des Kinderfestvereins verhilft den Bewohnern rund um Ossig dazu, das bekannte und traditionsreiche Kinderfest aufrecht zu erhalten und den Kindern, weiterhin eine Freude zu bereiten." sagte Christian Holger Schmidt, der die symbolische Spendenurkunde stellvertretend für Silke Bräunig, Botschafterin der Town & Country Stiftung und Vertreterin des regionalen Town & Country Lizenzpartners BNW GmbH in der Region Burgenlandkreis, übergab.Die Town & Country Stiftung vergibt bereits zum siebten Mal in Folge den Town & Country Stiftungspreis zugunsten von benachteiligten Kindern und Jugendlichen. Der diesjährige Spendentopf beinhaltet Fördermittel in einer Gesamthöhe von fast 600.000 Euro. Bundesweit werden 500 gemeinnützige Einrichtungen und Projekte mit jeweils 1.000 Euro gefördert. Zusätzlich wird ein herausragendes Projekt pro Bundesland mit einem zusätzlichen Förderbetrag von je 5.000 Euro prämiert. Diese finale Auszeichnung findet im Rahmen der Town & Country Stiftungsgala im Herbst 2019 statt.Die Town & Country Stiftung wurde 2009 von Gabriele und Jürgen Dawo gegründet und unterstützt mit dem Stiftungspreis gemeinnützige Einrichtungen, die sich für benachteiligte, kranke und behinderte Kinder und Jugendliche einsetzen. Dank des Engagements der Town & Country Lizenzpartner kann die Stiftung jährlich bedürftige Kinder und Familien fördern und freut sich über weitere Unterstützer.Weitere Informationen zur Town & Country Stiftung finden Sie unter www.tc-stiftung.de