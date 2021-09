Krimiwanderung durch Saulheims Weinberge

Anlässlich der Regionalbuchtage vom 15. – 30. September führt die Autorin Angelika Angermeier durch die– dort, wo ihre Kurzkrimis spielen – und liest an verschiedenenlive aus ihrem jüngsten Krimi »Zwei Kommissare und Drei Leichen«. Die Streckenlänge der Wanderung wird ca. 5 – 7 km betragen, während 3 Pausen hören Sie aus dem Kurzkrimi.Auflösung des Kriminalfalls und Schlussentspannung gibt es auf dem Bio-Weingut Porderhof , wo der junge Winzer Timo Walldorf zur Weinprobe einlädt.Bei schlechtem Wetter findet die Lesung bereits im Weingut beim Lagerfeuer statt.Bitte denken Sie an passende Wanderkleidung und genügend Trinkwasser/Verpflegung für unterwegs!Der Eintritt ist frei, Anmeldung per eMail oder Telefon im Verlag:pmv Peter Meyer Verlag, Tel. 06732/6000491, info@PetermeyerVerlag.dewww.petermeyerverlag.de

Gefördert werden die Regionalbuchtage vom BMI Ministerium für Heimat und dem Börsenverein des Deutschen Buchhandels.