Oprah Gail Winfrey bei Mc Donald

Oprah Winfrey, erfolgreichste amerikanische Talkshow-Moderatorin, Schauspielerin,Geschäftsfrau und zweieinhalbfache Milliardärin deutete in einer Rede bei der Verleihung des "Golden Globes" in Formulierungen wie "ihre Zeit ist vorbei" nicht nur Frauenrechtliches sondern auch Politisches an.Ihr Satz "Es gibt Hoffnung auf einen helleren Morgen, selbst in unseren dunkelsten Stunden" löste eine riesige Debatte in Netzwerken, Fernsehen und Zeitungen aus.Nun wird spekuliert, ob Oprah Winfrey 2020 gegen Donald antreten wird.