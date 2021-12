Honig aus Hotteln für Hottelner / Hottelner Ortsrat verteilt Grüße in der Generation 60plus

Zudem ließ der Ortsrat in diesem Jahr eine Weihnachtskarte gekonnt gestalten. Schließlich hat der Hottelner Ortsrat nach der Kommunalwahl mit Carmen Abbas und Hanna Schierloh auch zwei neue Gesichter. „Gerne hätte der Ortsrat Hotteln persönlich zur Weihnachtsfeier in unserem Dorfgemeinschaftshaus eingeladen“, schreiben die Ortsratsmitglieder. „Dies ist uns leider auch in diesem Jahr wieder nicht möglich.“ Bilder aller zehn Ortsratsmitglieder ordnen sich auf der Rückseite um die zentrale Botschaft des Weihnachtsgrußes: „Frohes Fest wünscht der Ortsrat Hotteln.“Gut ausgerüstet haben sich am Sonnabend vor dem dritten Advent neun der zehn Ortsratsmitglieder auf den Weg in ihr Dorf gemacht, um 143 Personen aus der Zielgruppe 60plus mit einem Glas Honig der Hottelner Imker Nico Ehlers und Jörg Lammel etwas Weihnachtsfreude zu schenken und ein gesegnetes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch in ein hoffentlich gesundes neues Jahr 2022 zu wünschen.Über die Begegnung mit Hanna Schierloh und den Gruß des Ortsrates freute sich auch Klaus Holtz sichtlich. Er will sich den Hottelner Honig mit seiner Frau schmecken lassen. „Ich hätte aber lieber die Weihnachtsfeier besucht“, merkte Holtz an. Diese sei nämlich immer ein sehr stimmungsvoll ausgestalteter Nachmittag.Dass (s)ein Besuch am 10. Dezember nächsten Jahres, den Sonnabend vor dem dritten Advent 2022, zumindest möglich sein kann, hofft Ortsbürgermeister Dirk Warneke. Er hat das Dorfgemeinschaftshaus Hotteln bereits entsprechend reserviert, um dann wie zuvor 52 Jahre lang bis 2019 wieder namens des Ortsrates Hotteln zu einer Weihnachtsfeier für die Alten, die Senioren oder nun die Generation 60plus bei Kaffee, Kerzenschein, Kuchen und Schnittchen zur Einstimmung auf das bevorstehende Christfest einladen zu können. Zudem soll gegebenenfalls zuvor im Frühjahr oder Sommer 2022 zu einer Veranstaltung des Ortsrates Hotteln für die Zielgruppe 60plus eingeladen werden. Näheres dazu müsste der Ortsrat aber erst noch entscheiden.