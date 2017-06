Pst, die Küken machen Mittagsschlaf

Sarstedt : Teich |

Mein Highlight am Pfingstmontag waren fünf noch sehr junge Schwanenküken, die ich an einem kleinen Teich in Sarstedt beobachten konnte. Sie saßen - von den Elterntieren gut bewacht - am Ufer des Teiches im Schatten und schienen zu schlafen. Beim ersten Blick von der anderen Seite des Teiches konnte ich zunächst nur das Schwanenpaar sehen und habe die vielen weißen Federn dort mit bloßem Auge für Gänseblümchen gehalten, erst beim Heranzoomen habe ich dann auch die fünf Küken entdeckt.