ZUM VORLESETAG KOMMT KARIN GLOGER

Am 17. November 2017 ist bundesweiter 14.Vorlesetag.

An diesem Tag findet dazu um 16 Uhr eine Veranstaltung am Sonnenkamp in Zusammenarbeit von Seniorenzentrum und der Stadtbücherei Sarstedt statt.

Karin Gloger liest Ausschnitte aus ihrem Roman „Zügel des Lebens“.

Für diesen Roman hat die Autorin im Vorfeld ausführlich recherchiert und einige Orte des Geschehens aufgesucht.

Orte der Handlung sind, die nach dem Ende des Krieges sich zum Staat ausformende DDR und die Bundesrepublik bis zum Ende der 60er Jahre.

Doch nicht die politischen Ereignisse stehen im Vordergrund, sondern das alltägliche Leben einer Familie, vor allem das Heranwachsen eines Kindes bis zum Erwachsen werden.

Die Lesung dauert etwa zweimal 30 Minuten. Im Anschluss an die Lesung haben die Zuhörer

Gelegenheit zu Fragen und, oder können ein von der Autorin signiertes Buch erwerben.