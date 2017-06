Peine-Pattensen-Paris

Ich habe mit Erschrecken festgestellt, daß die am wenigsten angeklickten Beiträge oftAnkündigungen von Veranstaltungen sind.Das mag daran liegen, daß sich die Termine und auch die Namen der Interpreten gleich im oberen Bereich der Mitteilung befinden.Dann lohnt das Öffnen des Beitrags nicht mehr und ein gefällt mir lassen wir weg.Aber diese direkt übereinander liegenden Beiträge mit fast dem gleichen Inhalt haben erschreckende Klickzahlenunterschiede. Wieso interessieren sich Pattenser mehr für Schützen als Peiner? Liegt es am Einsender, an den Folgern oder Verfolgern? Oder liegt es nur daran, weil Paris näher ist.