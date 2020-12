Damals, also vor etwa drei Wochen, fühlten sich die Bewohner noch sicher in ihren Städten. Sie ließen riesige Demonstrationen mit ungefilterten Teilnehmern zu oder rannten ohne Anmeldung zu Hunderten durch die Kleinstädte ohne sich oder andere abzusichern.Jetzt sind einige Orte hermetisch abgesichert.Die meisten Infektionen werden nun nach dem Fehlverhalten der "freien" Bürger aus Sachsen gemeldet. Die Kliniken sind an ihre Grenzen gestoßen.