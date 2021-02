Anzeige

Ein Brief an den Myheimatler

Mein lieber Bernhard



Ich muss dir in dieser hier herrschenden Nacht einen Brief schreiben.

Natürlich sind die Menschen leider so wie du sie entdeckt hast und frönen der Natur und fühlen sich wohl unter ihrer warmen Decke.



Aber aufrütteln von der realen Umwelt lassen sie sich nicht. Mein wiederholter Beitrag in Kurzform und schon etliche Jahre alt ( auch damals wegen der ekligen Zeichnungen abgelehnt) wird kaum beachtet.



Denn sittlich missbrauchte Kinder von einem Priester gibt es nicht bei den meisten Myheimatlern. Also überschläft man die Überschrift.

Du , mit deinen seichten Themen könntest hier einsteigen und dir einen Namen machen. Deine Folger sind in großer Anzahl und willigen sicher ein in eine weitere Etagen zu steigen. Frage sie doch mal.



Ich bin nicht katholisch.



Liebe Grüße

der Hartmut.

