Die Wahrheit über den Osterhasen

Nun, in Zeiten der Forschungen und Tablets haben Biologen, Techniker, Virologen und Eierlogen herausgefunden, dass das mit dem Eierverstecken nicht möglich ist.Ja schon, aber nicht vom Osterhase versteckt.Es läuft so ab: Der europäische Hase bekommt Lieferungen mit eingefärbten Hühnereiern von großen Eierfärbebetrieben. Ihr kennt sie aus dem Supermarkt, sie stehen das ganze Jahr in der Nähe der normalen Eier. Nur die für den Hasen sind gekocht, gefärbt und gammeln vor sich hin.Tausende Eier werden in Körbe gepackt und von Hasenkinder dem Vater auf den Rücken gehoben. Der kann jetzt gerade noch aufrecht stehen. Er muss sich aber beeilen mit dem Verteilen. Ihr wisst, es geht dem Weihnachtsmann ähnlich. Nur, der Weihnachtsmann kann aufrecht gehen, der Hase aber nicht. Er läuft und springt mit weiten Schritten.Dabei passiert es, dass sich die Eier in der Landschaft verteilen, weil sie aus dem Korb trullern. Manche werden zerstört oder erst in einigen Jahren gefunden. Das macht aber nichts, sie sind hart gekocht.