Veranstaltung der 49 on top Gruppe Hannover: 7 Berge Wanderung bei Sarstedt

Berge bei Sarstedt?? Die Antwort lautet „ja“! Der Begriff ‚Berg‘ mag zwar etwas hoch ge-griffen sein, dennoch, wir werden in ca. 4 Stunden Gehzeit ungefähr 180 Höhenmeter überwinden. Sofern das Wetter mitspielt, überrascht uns die abwechslungsreiche Strecke an vielen Stellen mit einer ungeahnten Weitsicht. Und auch unterwegs gibt es aus Vergangenheit und Gegenwart Interessantes zu entdecken. Für die Schlusseinkehr müssen wir dann noch die Innerste überwinden und Fußgängerzone im alten Stadtkern von Sarstedt durchqueren. Das schaffen wir locker! Unterwegs gilt „Rucksackverpflegung“.Wegstrecke: Die ca. 14 km lange Tour verläuft überwiegend auf befestigten Wegen, es sind aber auch kurze Abschnitte von Feld- und Wiesenwegen enthalten. Jahreszeitlich bedingt ist wasserabweisendes Schuhwerk empfohlen. Wer mag, nimmt Stöcke mit.Sie sind 45 oder älter, verfügen über eine normale Kondition und wären gerne mit netten Menschen Ihrer Generation in der Natur unterwegs? Dann sind Sie bei uns, in der Gruppe 49 on top, richtig! Kommen Sie doch einfach mal ganz unverbindlich mit.Diese Veranstaltung ist angemeldeten Teilnehmern vorbehalten. Für weitere Informationen, Rückfragen sowie Anmeldungen als herzlich willkommener Gast nutzen Sie bitte den nachstehenden Link:Kontakt 49ontop Gruppe Hannover: https://www.49ontop.de/regionalgruppen/kontakt-reg... Wissenswertes Online: http://49ontop.de/wissenswertes.php