Unterwegs mit der Gruppe 49 on top: Zur Mündung der Innerste

Interessiert? Dann bitte völlig unverbindlich über den Link unten Kontakt zur Gruppe aufnehmen!!

In einer Höhe von gut 600 Metern über Null entspringt die Innerste in der Nähe von Clausthal-Zellerfeld. Nach rund 100 km und ca. 550 Metern Höhenunterschied mündet sie bei Ruthe in die Leine. Begleiten wir sie einmal auf dem letzten Stück ihres Weges.Vom Treffpunkt führt uns der Weg zunächst zur Leinebrücke bei Schliekum. Wir begleiten den Fluss ein Stück seines Weges und gelangen so unweigerlich an die Mündung der Innerste. Ein wunderschöner Uferweg weist uns nun den Weg nach Sarstedt. Die Bebauung der Stadt lässt die über 1.000 jährige Geschichte vermuten. Wir machen, um die Gegend zu genießen, noch einen kleinen Abstecher in südlicher Richtung, verabschieden uns von der Innerste und schlagen den Rückweg zum Treffpunkt ein.Eine Abschlusseinkehr ist aktuell nicht vorgesehen, für unterwegs gilt ‚Rucksackverpflegung‘.Sie gehören zu der aktiven Generation über vierzig und sind gerne in der freien Natur unterwegs? Dann gerne gemeinsam mit uns, den Mitgliedern der 49 on top Gruppe Hannover. Begleiten Sie uns doch einfach einmal unverbindlich.Unser Kontakt-Link für weitere Informationen: http://49ontop.de/regionalgruppen/hannover Wissenswertes Online: http://49ontop.de/infothek/wissenswertes-von-a-z