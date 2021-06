MUSTER zur Nachahmung empfohlen

Der Garten verwildert, der Vorgarten noch mehr. Sogar der Fußweg wird missbilligend betrachtet, nur weil gelber und roter Mohn am Zaun üppig blüht.Ich bin mit Rudi in die Tiefen des Gartens eingedrungen, auf Wegen vom Rasenmäher geformt. Wir haben den Tomaten in ihrem Unterstand beim Wachsen zugesehen. Rudi hat den Weinstock gedüngt.Das alles gibt mir im Gegensatz zu früheren Zeiten viel Ruhe.