Einen Monat ( April ) an der Adria

Am 30. März ging es los an den Main zur Weinprobe. Wunderbares Wetter wie jeder weiß an diesen Tagen. Der Wein schmeckte wunderbar, einige Kartons kommen nach Haus.Über Wien, wo wir eine Mitfahrerin mit Wohnwagen abholten, ging es weiter nach Kärnten und dann nach Grado, wo alles geschlossen war.Also auf nach Monte Grotto und sehr warm baden.Das tat Seele und Körper wohl bei 8°.Wir suchten uns einen offenen Campingplatz südlich von Ravenna ( Campingplätze haben in Italien normal bis Anfang Mai geschlossen, weil für die Eingeborenen noch Winter herrscht.)Das Leben dort mit immerhin 10 Hunden in unserer Gruppe war sehr abwechslungsreich und die Sonne hat unsere Haut geröstet.Der Rückweg ging dann wieder durch den Schnee zum 1. Mai.