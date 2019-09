in Hemfurth ist die Welt noch in Ordnung

Wohn, Leben, Arbeiten, Lieben am Edersee im Nationalpark Kellerwald

Hier wird dieses gepflegte EFMH, ohne Makler, zu einem fairen Preis verkauft. Ideal für Familien – mitten in der Natur gelegen aber mit guter Infrastruktur - 801m² Grundstück, 155 m² Wohnfläche, teilb. 2 Wohneinheiten, 4 Schlafzimmer, großer Obst-/Gemüsegarten, Garage, Werkstatt, Keller, Dachterrasse, Gartenteich, mehrere KFZ Stellplätze ...Das Objekt kann in zwei Wohneinheiten geteilt werden und verfügt über Aus-/Anbaureserven für die zuk. Lebensplanung. In Hemfurth gibt es einen Kindergarten, die Anbindung an die Schule ist gewährleistet, ein Lebensmittelladen - Blumengeschäft - Friseur - Fitnessstudio - Metzger - Hotels & Gastronomiebetriebe sind vor Ort. Der Buchenwald, die Edertalsperre mit dem Edersee sind fußläufig oder mit dem Fahrrad gut erreichbar.Von Kassel aus sind es 45 Km, nach Bad-Wildungen 12 Km, bis Korbach 28 Km = mitten in Deutschland.