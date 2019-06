Wenn ein Stein auf Reisen geht...

...zaubert er seinen Findern ein Lächeln ins Gesicht. In den USA sind sie als "painted rocks" bekannt - in Deutschland gibt es die bemalten #Küstensteine. Die erobern von Schleswig-Holstein aus das ganze Land, denn die Steine dürfen am Fundort eingesammelt und an anderer Stelle neu ausgesetzt werden.

Meinen ersten Stein habe ich Anfang Juni auf der Seebrücke in Sankt Peter-Ording gefunden. Dort hat er hoffentlich noch weitere Menschen zum Schmunzeln gebracht. Vielleicht wurde er auch mitgenommen und bereits weiter auf Reisen geschickt. Ich finde es super spannend, den Steinen auf ihrem Weg durch Deutschland und vielleicht sogar um die Welt per Fotos in den sozialen Netzwerken zu folgen. Ein zweiter Küstenstein versteckte sich ebenfalls im Bad in Sankt Peter-Ording. Ich bin schon gespannt, wo ich den nächsten, bemalten Stein finden werde.Wollt ihr euch an der Aktion beteiligen? Dann schnappt euch Pinsel und Farben, malt ein hübsches Motiv auf die eine Seite des Steines und gebt auf der anderen Seite #Küstensteine an. Unter diesem Hashtag findet ihr im Netz weitere Infos zu dem witzigen Streetart-Projekt.