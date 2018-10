Nordsee-Krimitage zu Gast in St. Peter-Ording

„Rache zeugt die schönsten Morde“

– so zumindest in drei Kurzkrimis von Martina Bick, Tatjana Kruse und Ulrich Borchers, die alle an verschiedenen Schauplätzen in Norddeutschland spielen. Zwei Hamburger Künstler - die Schauspielerin Anja Topf und der Perkussionist Stefan Weinzierl – bringen die Krimis im Rahmen ihres Programmsam Mittwoch, den 10. Oktober auf die Bühne des Dünen-Hus St. Peter Ording.Anja Topf verleiht mit ihrer unverwechselbaren Stimme den einzelnen Protagonisten einen morbiden Charme. Verbunden mit den unheimlichen Klängen des Schlaginstrumentariums von Stefan Weinzierl wird das Publikum auf eine mysteriöse Reise geschickt – voll schwarzem Humor und skurriler Pointen.Die Veranstaltung findet im Rahmen derstatt. Karten zu 14 € (mit Gästekarte 12 €) sind bei der Touristen-Information St. Peter Ording, unter 04863-9990 und an der Abendkasse erhältlich, sowie online unter https://www.st-peter-ording.de/eventsuche/veransta...