Nordseeurlaub mit dem Kleinkind?

Urlaub = Vater, Mutter + Kind



Dünentherme mit Rutschenparadies

Museen besuchen

Kinderspielhaus

Bernsteinschleifen im Bernsteinmuseum

Sandburgen bauen

Märchenwoche in Spo.

Strandpicknick

Multimarwattforum, Robbarium oder Westküstentierpark besuchen

Reiten gehen

Muscheln & Bernsteine Sammeln

Drachen steigen lassen

Husum oder Heide shoppen

Legoland besuchen oder zum Westerhever Leuchtturm wandern

Hitzlöper fahren

Gesellschaftsspiele mit der Familie spielen, gemeinsam lesen ...

auf Events gehen, Volleyball, Kiten, Biike, Osterfeuer schauen

Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang sehen

geile Foto`s "schießen"

Wattwandern

Ruhe im Weltnaturerbe Wattenmeer genießen

usw.

