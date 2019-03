Nordseeurlaub - Klimatherapie in St. Peter-Ording = Gästehaus Uthörn

Entschleunigen, Kraft sammeln, Erholung, Freude, Spaß in Sankt Peter-Ording





"Auch bei uns wohnen die Kinder kostenlos" ... Uns ist es wichtig, dass sich unsere Gäste bei uns wohlfühlen und dass sie gerne wiederkommen in die Ferienwohnungen vom Gästehaus Uthörn. Da, wo es nur wenige Meter Fußweg zum endlosen Sandstrand sind, wo man die Wellen hören kann und die Meeresbriese spürt - da liegen unsere 9 Fewo`s im Strandweg.Damit Sie sich wohlfühlen haben wir sie liebevoll eingerichtet und modernisieren sie regelmäßig. Für Alleinreisende oder auch die Familie mit 5 Personen gibt es kleine oder größere Objekte. Alle Wohnungen verfügen über einen kostenlosen W-Lanzugang, einen Balkon oder eine Terrasse mit Strandkorb, ein Duschbad mit WC, ein oder zwei Schlafzimmer, eine Küche oder Wohnküche und einen Parkplatz. Wir vermieten ganzjährig und in einigen Objekten auch an Gäste mit Hund.Spo. beliebt für den Gesundheitsurlaub, ideal für Badekuren oder auch den kommenden Kururlaub am Meer.