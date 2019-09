Lübeck: Hundebaden im Freibad

Hund + Herrchen/Frauchen im Wasser



Die Saison endet, das Chlor ist raus und damit sind die Verhältnisse ideal für ein gemeinsames Bad von Vierbeiner + Zweibeiner denken sich die Lübecker Schwimmbäder und laden deshalb wieder zum Hundebaden in Ihre Freibäder nächstes Wochenende. Alljährlich ist das ein Riesenspaß für Tiere, Besitzer und Zuschauer in Moisling & Schlutup. Dazu haben die Imbissbetriebe geöffnet und kostenlose Parkplätze machen das Event rund. Wir freuen uns auf zahlreiche Besucher so Björn Hoppe der Werleiter der LSB.Hundebaden in den Lübecker FreibädernDie Hunde erobern wieder zum Abschluss der Saison unsere beiden Freibäder. An diesen Tagen haben die Hunde ausgiebigen Spaß beim Schwimmen und beim Toben.Freibad SchlutupSamstag, 21. September 201911.00 – 17.00 UhrFreibad MoislingSonntag, 22. September 201911.00 – 17.00 UhrDie Vierbeiner schwimmen im ungechlorten Becken unserer Freibäder. Der Eintritt kostet 0,50 € pro Fuß und Pfote und es ist gültiger Hunde-Impfausweisund die Hundemarke erforderlich. Mit dem Eintritt ins Freibad erkennen die Gäste die spezielle Badeordnung für Hund und Halter an. Für Speis und Trank ist vor Ort in den Freibädern gesorgt.