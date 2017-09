Am arbeitsfreien Sonntag in die Stadt bummeln gehen? Nicht unmöglich! Der verkaufsoffene Sonntag ermöglicht Eltern, Pärchen oder Teenies zu shoppen.

Verkaufsoffene Sonntage St. Ingbert:

Normalerweise haben Einkaufsaufzentren, Supermärkte, usw. am Sonntag geschlossen. Doch am verkaufsoffenen Sonntag stehen in allen Läden die Türen offen. Die Geschäfte meisten Geschäfte bieten alles, was der Kunde sich wünscht.. Dabei bietet St. Ingbert ein breites Spektrum an. Egal ob Spielwaren, Elektronik oder Mode. Hier ist was für jeden dabei.Der nächste Termin für den verkaufsoffenen Sonntag ist am ersten Oktober 2017. An diesem Tag haben fast alle Geschäfte auf. Sämtliche Artikel sind in Modegeschäften, im Outlet-Center, Schuhgeschäften, Kaufhäusern, Spielwarengeschäften, Sportgeschäften, Elektromärkte, Baumärkte oder Möbelhäusern erhältlich Verkaufsoffene Sonntage in Saarland