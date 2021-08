Huma Dino Welt

Sankt Augustin : Huma |



Die Dinos sind los! In der Einkaufswelt der Huma in Sankt Augustin kann man sie noch bis zum 14.August bestaunen. Eine gelungene Abwechselung für die Besucher.Eine Fotosafari, ein Gewinnspiel für Kinder u.v.m hat sich der Veranstalter einfallen lassen, um den Dinofans die Ferienzeit zu verschönern.Die größte Figur ist ein 23,3 Meter langer und 5,5 Meter großer, eine Tonne schwerer Diplodocus. Dieser steht draußen im Freigelände. T-Rex und Co.kann man im Innenbereich auf zwei Etagen besichtigen und an Fotopoints seine Bilder machen.