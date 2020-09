Harzbilder - rund um den Oderteich

Sankt Andreasberg : Oderteich |

Der sonnige September lockte uns raus in die Natur. Mit Rucksack, Wanderschuhen und Picknick ging es los Richtung Harz zum Waldbaden. Das Mittelgebirge liegt zur einen Hälfte in Niedersachsen, zur anderen in Sachsen-Anhalt und ist auch für Flachlandtiroler gut zu erwandern. Rund um den Oderteich im Oberharz auf niedersächsischer Seite führt ein abwechslungsreicher Wanderweg mit wenig Steigungen. Auf dem ca. vier Kilometer langen Weg solltet ihr unbedingt trittsicher und mit festem Schuhwerk unterwegs sein. Teilweise geht es über Stock und Stein.

Der Teich, der Anfang des 18. Jahrhunderts von Bergleuten angelegt wurde, liegt mitten im Nationalpark und ist Teil des Oberharzer Wasserregals. Mit dem aufgestauten Wasser der Oder und der Rotenbeek wurden die Wasserräder in den Bergwerken Sankt Andreasbergs auch in Trockenzeiten zuverlässig versorgt und angetrieben.Dass besonders der Harz unter der Dürre in den letzten Sommern zu leiden hatte, ist nicht nur am niedrigen Wasserstand im Oderteich zu sehen. Rund um den Teich ragen sterbende Fichten mahnend in die Höhe. Immer wieder beschleicht uns auf unserer kurzen Wanderung ein beklemmendes Gefühl. Denn wir kennen den Harz aus besseren Zeiten. Doch zwischen den toten Bäumen zeigt sich auch neues Leben und weckt Hoffnung, dass in den nächsten Jahrzehnten hier ein intakter Wald wachsen wird. In dem "baden" wir dann noch viel lieber.Von unserer kurzen Tour rund um den Oderteich haben wir ein paar Eindrücke mitgebracht. Beklemmende und lebendige Eindrücke. Viel Spaß beim Bummel durch die Bildergalerie!In Zeiten von Corona ist der Harz zu einem besonders beliebten Ausflugsziel im Norden geworden. Schön wäre es, wenn die Besucher sich vorab mit den im Nationalpark geltenden Regeln vertraut machen und diese dann auch befolgen.Hier findet ihr weitere Ausflugstipps für den Harz: