Wanderung zum Schwert im Felsen bei Rammelburg

Vom Wanderleiter kam daher der Vorschlag die Wanderung auf einen anderen Wandertag zu verlegen und dafür zum Schwert im Felsen bei der Ortschaft Rammelburg zu wandern. Die Wanderstrecke würde sich dadurch um ca. 6km verkürzen.Die 11 Wanderfreunde des ASV Sangerhausen, die sich am Parkplatz an der Walkmühle getroffen hatten fuhren dann mit den Autos zum Wanderparkplatz in der Ortschaft Rammelburg.Vom Parkplatz aus wanderten wir zu erst zum Schloß Rammelburg, welches zur Zeitungenutzt ist und zusehend dem Verfall preisgegeben ist. Vom Schloß aus stiegen wir ins Wippertal ab. Über eine Wiese erreichten wir an der Bahnunterführungden den Wanderweg von Rammelburg nach Biesenrode. Dem Wanderweg folgend erreichten wir nach ca. 1km die Felsformation linker Hand des Wanderweges, wo das Schwert im Felsen fest verankert ist.Nach dem sich alle Wanderfreunde verpflegt hatten, wanderten wir auf direkten Weg zurück zum Parkplatz und traten die Heimreise an.Für die ca. 5,5km lange Wandertour benötigten wir 2 Stunden. Mit Anfahrt und Abfahrt und Rastpausen dauerte der Wandertag ca. 4 Stunden.