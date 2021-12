Wanderung vom Kunstteich bei Wettelrode nach Sangerhausen

Zur Eröffnung der Wanderung umrundeten wir den Kunstteich.An der Stempelstelle 211, welche sich am Waldcafe des Kunstteiches befindet, konnte der noch fehlende Nachweis zum Erwerb der Harzer Wandernadel ergänzt werden.Ueber die Dammkrone des Kunstteiches wanderten wir auf dem Karstwanderweg Richtung Bergwerksmuseum Röhrigschacht.Am Abzweig zur Landstraße zwischen Wettelrode und Kunstteich verließen wir den Karstwanderweg und wanderten zum Pfaffenberg bei Lengefeld.Von hier oben hat man einen herrlichen Ausblick zum Kyffhäuser und unseren Etappenzwischenziel, die Moltkewarte.Vom Pfaffenberg aus wanderten wir nach Lengefeld und am Ortsrand entlang zum alten Stadtweg von Sangerhausen nach Lengefeld. Nach dem wir auf den eingebogen waren, verließen wir diesen nach ca. 300m, um zur Moltkewarte zu wandern. Hier befindet sich die Stempelstelle 209 zur Harzer Wandernadel.Nach einer ausgiebigen Rast bei Glühwein und Kesselgulasch traten wir den Rückweg durch den Stadtwald am Hirschdenkmal vorbei zum Bahnhof nach Sangerhausen an, wo unserer Wanderung endete.Für die ca. 9km lange Wanderung benötigten wir mit Anfahrt und Rastpausen ca.4,5 Stunden.