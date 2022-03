Wanderung rund um Garnbach

Von hier beginnt der ca. 6km lange Rundwanderweg.Zuerst wanderten wir durch die Gemeinde Garnbach vorbei an der Gaststätte„Zum Fröhlichen Wanderer“ und bis zur Wendeschleife für Busse.Hier mündet der Feldweg ein, welcher von geschnitzten Figuren gesäumt ist. Dem Feldweg folgend erreichten wir den Familienwanderweg durch den Rabenswald. Der Wanderweg wird von vielen Schautafefeln, Schnitzfiguren und anderen Sehenswürdigkeiten gesäumt. Nach ca. 3km erreicht man den Abzweig zur Ruine der Rabensburg und am Mägdesprung den höchsten Punkt der Wanderung. Immer dem Wanderweg folgend erreichen wir den Waldrand, von wo wir den Wanderparkplatz sehen und einen herrlichen Ausblick auf die Ortschaft Garnbach hat.Nach einer kurzen Rast und Fotostopp wanderten wir hinab zum Wanderparkplatz, um von dort zur Ausflugsgaststätte aufzusteigen, wo wir den Wandertag beendeten.Für die 6km lange Rundwanderung benötigten wir mit Zwischenstopps und Pausen ca. 5 Stunden. Nach insgesamt 6,5 Stunden waren die 16 Wanderfreundedes ASV Sangerhausen 1902 wieder in Sangerhausen eingetroffen.