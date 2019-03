Blick vom rechten Elbufer auf Meißen…

… Wetterbilder - erst in der Abenddämmerung und dann am Morgen.

Was mir schon lange vorschwebte habe ich dieses Mal gleich zweimal umgesetzt.Während ich meine Frau mit dem Tagesprogramm in Dresden fast kaputt gespielt hatte, machte ich mich vor dem „theoretischen“ Sonnenuntergang bei endlich aufgehörtem Dauer-regen auf Schleichwegen noch einmal auf die Socken. Und lustwandeltehin und zurück.Mich interessierte besonders wie wohl die Albrechtsburg von Nordosten aussieht.Um auch die Fassaden im Sonnenschein zu sehen, musste man früh auftauchen. Deshalb fast die gleiche Strecke am nächsten Vormittag vor unserer Weiterfahrt südwärts Richtung Sächsische Schweiz noch einmalIch meine, auf endlos lange Kommentare zu dieser Fotopirsch darf ich verzichten.Hoffentlich gefällt es trotzdem einigen. Zum Vergleich blende ich einige Tageszeiten mit ein.