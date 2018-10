Alarmstufe QUITTEN-GELB

Quitte (Cydonia oblonga) innerhalb der Familie der Rosengewächse

Nachdem nun seit Freitag zunehmend Früchte vom Baum fielen, beschloss ich mit der Ernte zu beginnen.190 kg sind bisher zusammengekommen und es könnten wieder wie in den Vorjahren über 300 kg werden.Die(aus dem griechischen melimelon)? Außerdem ist die(von portugiesisch marmelo für Quitte); und Marmelade kennt wohl jeder!Stand er vor dem zweiten Weltkrieg fast noch in jedem deutschen GartenBei unserem Besuch vor einer Woche in Meißen sahen wir Quittenbäume in fast jedem Garten. Und von dort stammt auch mein mittlerweile stattlicher Baum.Viele Leute, die jetzt auf unserer Siedlungsstraße vorbeikommen bleiben staunend und verwundert stehen – ist das ein Birnenbaum fragen viele?Was macht man nun mit so viel steinharten Früchten, dennMittlerweile mache ich es mir etwas leichter und lasse die HDieseist hervorragend für die Abfüllung von Fruchtsaft geeignet. Sie be-steht aus einem Innenbeutel aus Polyethylen ("Bag") der von einem Karton ("Box") geschützt wird.Der bund angezapft: mindestens 3 Monate.Je nach Qualität der Früchte kann man den Saft evtl. leicht gesüßt als Schorle trinken oder auch einen Fruchtwein herstellen.unter lauwarmem Wasser mit einer Bürste. Danach wird von mirdas zerkleinerte und von Schale und steinhartem Kerngehäuse befreite(nicht mit Wasser),, Zucker, und Gewürzen (Ingwer, Zimt, Kardamom oder andere) versetzt undWahlweise wird überschüssiges fertiges Kompott eingefroren oder eingekocht.Wie in einerwerden unappetitliche Quittenstückchen,Damit im ersten Ansatz sich Aroma- und Gelieranteile anreichern, verwende ich dafür Saft aus den Bag in Box Kartons oder der zweiten Extraktion.(ich verwende nur Gelierzucker 3:1) oder Quittenlikör– wenn man es solange aushält –Man kann natürlich auch vor der Verarbeitung einige der herrlich duftenden Früchte ins Haus stellen; meine Eltern legten sogar einige vom Flaum abgerubbelte zwischen die Wäsche.Noch ein letzter Tipp. Besonders schöne Quittenschalen trocknen wir und verwenden sie als Früchtetee.