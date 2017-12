Riesenmammutbäume versus Urweltmammutbäume

Riesen-Mammutbaum (Sequoiadendron giganteum)

Urweltmammutbaum (Metasequoia glyptostroboides)

nur, dass sie zurgehören.Beginnen wir mit dem; wie der Riesenmammutbaum General Sherman Tree im Sequoia-Nationalparks (Alter etwa 1900 bis 2500 Jahre);, wie man aus Bohrkernen der Jahresringe weiß.Diebesteht aus schmalen, spitzen Schuppenblättern bzw. Nadeln, die spiralig angeordnet sind und in drei Reihen um den Trieb laufen. Sie werden nach etwa drei bis vier Jahren zusammen mit dem Zweig abgeworfen.(Quelle: Wikipedia)Im mitteleuropäischen Klima eignen sich nur geschützte Standorte. In Wörlitz waren starke Bäume dem Winter 1928/1929 zum Opfer gefallen - so gibt es jetzt nur kleine neugepflanzte Exemplare(Quelle:Bäume und Sträucher im Wörlitzer Park)Noch vor den zwei 130-147 Jahre alten Bäumen im Englischen Landschaftspark Dammereez – vergleiche Mammutbaum im Englischen Landschaftspark Dammereez – habe ich Anfang Novemberaufgesucht, diesein dürften. Sie stehen am östlichen Parkende auf einer Wiese vorm Gelände des Sikawildes.Der eine ist mit ca. 40 m etwa doppelt so hoch – und der andere mit einem Umfang von 6,65 m in 1,30 m Höhe deutlich dicker.dass sichgebildet haben.Quelle: Riesenmammutbäume auf dem Gebiet des Tierparks in Wernigerode Etwas unterhalb der Beiden stehen drei Neupflanzungen – aus ihnen werden hoffentlich auch noch solche stattlichen Mammutbäume.Obwohl die Zweige an allen bis zum Boden hingen, konnte ich leider konnte ich leider an keinem Früchte erspähen.Ganz anders beim nächsten in Wörlitz, demErund war geradeanhand von Versteinerungen beschrieben worden, als im selben Jahrwurden, eine botanische Sensation.In Europa wurden in den 1970er Jahren die ersten weiblichen Blüten beobachtet, erst gegen Ende der 1990er Jahre auch männliche Blüten. Bis dahin wurden keine fruchtbaren Samen gebildet (taube Samen).Der, in Einzelfällen auch mehr als 50 m und einen Brusthöhendurchmesser von 1 bis 2,2 m. Die Basis des geradschaftigen Stammes ist deutlich verbreitert. Jungbäume besitzen eine pyramidenförmige Krone, während sie bei Altbäumen breit und abgerundet ist.. Es werden sowohl Kurz- als auch Langtriebe gebildet. Die Kurztriebe fallen zusammen mit den Nadeln im Herbst ab. Freistehende Bäume sind bis zum Boden beastet und weisen markante, tiefe Stammkehlungen auf. Das Höchstalter wird mit 420 Jahren angegeben.Quelle: Chinesischer Mammutbaum konnte ich nun dieses Jahr schon mehrmalsbestaunen.Obwohl(Aug 2015, Frank Gyssling) und eineVergleiche dazu mit: Urweltmammutbaum auf dem Gelände des Wörlitzer ParkManfred, bitte korrigiere meinen Namen: „Danke Wolfgangfür die aktuellen Bilder! (12-6-2017)“Gern hätte ich den Baum bei meinem Weihnachtsmarktbesuch am Samstag noch einmal aufgesucht, doch bei dem Schmuddelwetter habe ich verzichtet. Vom Dach des Schlosses Wörlitz (Belvedere) konnte ich ihn gerade noch so links vom „Gotische Haus vermuten.(Alter mir unbekannt). Und den 8 m hohen im Landschaftspark von Cösitz suchte ich bislang zwischen den Sumpfzypressen am Teich vergeblich – vielleicht deshalb, weil sie sich beide (zur gleichen Familie der Zypressengewächse gehörig) zum Verwechseln ähneln.