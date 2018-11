Ein Kolibri, der ein Schmetterling ist

Taubenschwänzchen (Macroglossum stellatarum)

Es flatterte ohne sich zu setzen emsig von Blüte zu Blüte. Dadurch war es mir leider auch unmöglich in den zwei Minuten die er sich bei den Geranien aufhielt, auch nur ein scharfes von ihm zu bekommen.Mein Sohn hatte es im Sommer schon einmal gesehen und richtig bestimmt. Beim googeln wurde mir bestätigt, es handelt sich um einen:Auch Taubenschwanz oder Karpfenschwanz genannt, ist er ein Schmetterling (Nachtfalter) aus der Familie der Schwärmer (Sphingidae). Sein deutscher Name leitet sich vom zab, das eine gewisse Ähnlichkeit mit den Schwanzfedern von Tauben aufweist.Obwohl zu den Nachtfaltern gehörend, fliegt das Taubenschwänzchen auch tagsüber vor al-lem Blüten mit langem Kelch an, wo es den Vorteil seinesgegenüber kurzrüssligen Insekten am besten ausspielen kann.Das TaubenschwänzchenVor jeder Blüte bleibt es kurzstehen und wechselt dann zur nächsten Blüte.. Jeder zu lange Stopp führte zu einem Auskühlen der Flugmuskulatur. Zudem bietet der Schwirrflug einen überlebenswichtigen Vorteil. Da immer eine ausreichende Distanz zwischen Insekt und Blüte bleibt, ist das Taubenschwänzchen gut vor getarnten FressfeindenQuelle: