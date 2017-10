Die Heideblüte ist zu Ende???

Ähnliches mussten wir am Nachmittag des 25. 9. Leider in der(ab 1936 ein Fliegerhorst der deutschen Luftwaffe und von 1945 bis 1991 Übungsgelände der Sowjetarmee…) feststellen. Aber auf wenigen kleinen Inseln blühte die Heide noch wie Foto 2 zeigt. Außerdem wuchsen in dieser Heide und am Hang der Kellerberge Unmengen von Pilzen. Deshalb musste ich unsere Nachmittagswanderung auch unterbrechen und vom Auto flugs einem nicht ganz zufällig auf unserer Kurzreise mitgenommenen Bastkorb holen.sein sollen, sind heute rar geworden.Vier Tage später rund um denein ähnliches Bild.Aber neben der verblühten Naturheide fanden wir hier noch viele verschiedene blühenden Heidearten vor, beispielweise auch die finnische Glockenheide.Ich zeige heute nur einen kleinen, weitgehend auf Heidepflanzen beschränkten Ausschnitt. Dieser Lausitzer Park ist garantiert das ganze Jahr von März bis November ein reizvolles Ausflugsziel für Jung und Alt.