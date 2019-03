Auf Entdeckertour in Quedlinburg - Brühl-Park und Abteigarten

Dersüdlich des SchlossbergesDiese Gärten des im Jahr 936 gegründeten ehemaligen Reichstifts Quedlinburg sind eingebettet in eine der ältesten Kulturlandschaften Mitteleuropas.Von den blühenden Gärten auf dem Schlossberg soll man herrliche Blicke auf den Abteigarten haben, aber leider nicht im Februar. Also einer von vielen Gründen noch einmal nach Quedlinburg zu kommen.Auf den Seiten vonkann man dazu mehr nachlesen.Doch vorher spazierten wir noch durch denLaut Ausflugsziele-harz-sehenswertes-garten-park-brühl „Ein kleiner Wald, ein künstlich angelegter, dessen erste Erwähnung bereits aus dem Jahr 1179 stammt. Angrenzend an den Abteigarten des Stifts Quedlinburg diente er wohl im Mit-telalter den Stiftsbewohnerinnen für Spaziergänge und als Refugium für Ruhe und Einsam-keit. Im anschließenden Barock erhielt der Brühl-Wald eine geometrische Sternform…“.Winterlinge in Februar sind normal; doch mich verwunderte doch schon etwas, wieweit schon der Bärlauch gewachsen war.Wegen des Regens verzichteten wir leider vom Abteigarten auf einen Abstecher zursondern liefen. Mehr dazu im nächsten Teil.