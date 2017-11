Auf den (kurzzeitig) längsten Fußgänger-Hängeseilbrücken der Welt - GEIERLAY und TITAN RT

Hängeseilbrücke Geierlay

Hängeseilbrücke an der Rappbodetalsperre im Harz.

„Der frühe Vogel fängt den Wurm“

Während eines Moselurlaubs an der Mosel im März 2016 hörten wir erstmals etwas von derund waren am nächsten Tag sofort dort!Link des damaligen Besuchs dazu: Hängeseilbrücke Geierlay Auchergab sich für mich die Gelegenheit einesWas uns störte waren nicht die übervollen Parkplätze, sondern die langen Anmarschwege (besonders der Weg über ein Feld ist bei Wind unangenehm ).DafürSchaut selbst einige Aufnahmen vom vergangenen Spätherbst.Anders dieSie wurde am 7. Mai 2017 eröffnet.Eine fast 500 Meter lange Hängebrücke gibt es seit Ende Juli 2017 in der Schweiz bei Zermatt; sie ist damit zumindest vorläufig noch die zweitlängste Hängebrücke, doch dahin ist mir der Weg zu weit.Besonders Mutige können in der Mitte der Brücke einen Pendelsprung, einen sogenannten Swing, wagen. Dabei springt man an einer 65 Meter langen Seilschaukel in die Tiefe.Doch damit nicht genug.Direkt unterhalb der Titan-RT befindet sich ein Erlebnis der Extraklasse. Der „GigaSwing“ ist der spektakulärste Pendelsprung Europas. Allein oder im Tandem, stürzen sich die Mutigsten aller Harzbesucher in die Tiefe – aber garantiert ohne mich!- aber da hätten wir es sowieso nicht riskiert.– entgegen vieler anderslautenden Informationen (kein Parkplatz frei und lange Wartezeiten) -Hier gilt also die Devise:; besonders am Wochenende.Auch gestern gab es wieder folgende Warnung:Obwohl die Brücke ständig leicht vibrierte und man dadurch leicht torkelte, hatte ich auch hier mit der Überquerung keine Bauchschmerzen.Mir gefiel besonders der Blick Richtung Stausee der Talsperre Wendefurt und auf den Herbstwald.Diesmal vermisste ich die Möglichkeit einer reizvollen Ringwanderung und den Blick auf die Brücke von unten (da dort Stausee). So traten wir wegen der anderen Perspektive den Rückweg über die Staumauer an.Und am Nachmittag folge unsere erste lehrreiche Gipskarstrundwanderung in der kleinsten Schweiz Deutschlands, dem NSG „Rüdigsdorfer Schweiz“…