★ Ist das nicht ein winterlicher TRAUMZAUBERSTRAUCH ★

Schneeforsythie (Abeliophyllum distichum).

Hartriegel (Cornus), auch Hornstrauch genannt.

Zaubernuss (Hamamelis) gar nicht schneiden.

Wir dekorieren damit bereits die Adventssträuße. Dazu lichte ich einige Sträucher vorsichtig aus und lege die Zweige bevor sie in die Vase kommen für einige Stunden in lauwarmes Wasser.An dieser Stelle dazu die Auflösung meines letztendie leider nur sehr langsam wachsendeMeine ist garantiert über 20 Jahre alt aber gerade mal 100 x 150 cm groß. Fast sehen die sehr kleinen Knospen vertrocknet aus, doch schon nach einigen Tagen treiben sie aus und erfreuen mit einer Vielzahl kleiner weißer Blüten.Wesentlich wuchsfreudiger ist derEr verträgt sogar ein radikales Zurückschneiden sehr gut.Meine Frau hat es ohne mein Wissen getan; mein nachträglicher Protestkam zu spät. So habe ich alles in unser winterfestes Regenfass geworfen und am nächsten Morgen etwas vom Eise befreit…Interessanter Anblick, oder?Dekorativ ist beim Hartriegel vor allem die rote oder gelbe Farbe der Zweige. Mit etwas Glück erscheinen aber an den Triebspitzen auch kleine weiße Blütendolden.Nach Möglichkeit sollte man dagegen dieIch lichte meine beiden auch nur vorsichtig aus. Während mein rotbrauner Busch schon seit Ende Dezember im Freien blüht, habe ich das mit dem gelbblühenden jetzt erst in der Vase geschafft.