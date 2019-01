Romantische Nasenschilder, Zunft- und Ladenschilder bzw. Wirtshausausleger in Dinkelsbühl und Rothenburg

Wie mein gewählter Titel schon verrät, gibt es dafür verschiedene Bezeichnungen.Ich wurde auf solche Nasenbilder nicht nur in der Schmiedgasse in Rothenburg ob der Tauber sondern auch in Dinkelsbühl aufmerksam.auch wenn es es wohl ein paar Cafés, Restaurants und Hotels mehr gibt als anderswo. Hier scheint die Zeit noch stillzustehen. Sogar die Autos fahren hier in den engen, kopfsteingepflasterten Gassen mit märchenhaften, bunten Fachwerkhäusern und verwunschenen Türmlein im Postkutschentempo. DennDa dersind selbst die Ladenschilder von Döner, Imbiss und Dienstleistungsgesellschaften in altfränkischer Schrift über die Türen gemalt.Es ist. Strikte Bauvorschriften, nicht nur das Verbot von Leuchtreklame, sondern auch eine vorgegebene Fenstergestaltung, die zwingende Verwendung von Dacheindeckungen in roter Farbe, geht auf den Ideen eines vorausdenkenden Königs und seiner denkmalpflegerischen Gesetzgebung von 1826 zurück.Welcher Balsam für die Augen.Doch einige Tränen gab es. Keine Chance für mich bei fast ständigen Schnee und Regen die nun mal über den Köpfen hängenden Nasenschilder zu fotografieren, ohne die Linse zu benässen.Neben den Nasenschildern passten durchaus auch Bemalungen, Skulpturen und Wappen an Hauswänden in das Bild.Soweit es mir aus der Erinnerung möglich ist, will ich bei den Fotos den Aufnahmestandort benennen.