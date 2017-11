Moskauer Männerchor "Heiliger Wladimir"

Auftakt war am Sonntag, dem 26. November, um 15 Uhr im Wasserschloss Reinharz und um 19 Uhr in der Evangelischen Kirche Annaburg.Gestern, am 27.12., nun gab der Chor um 19 Uhr in derUntervoni erfreuten sie die deutschen Musikinteressierten mit, und um andererseits Geld zur Unterstützung des Moskauer Wladimir-Kinderkrankenhauses zu sammeln.Seinen Nmit seiner Dreifaltigkeitskirche, das inzwischen in einem erbärmlichen Zustand ist und hohen Renovierungsbedarf hat. Die Unterstützung dieses Kinderkrankenhauses hat sich der Chor zum Ziel gesetzt.des orthodoxen Moskauer Männerchores des „Heiligen Wladimir“, wollen auch in dieser Adventszeit ihre Zuhörer aus Deutschland zum bevorstehenden Fest mit ihren liturgischen Gesängen und Volksliedern sowie romantisch-sentimentalen Liedern beschenken. Die wegen ihrer Authentizität vom Publikum geschätzten Kirchensänger bieten dieDiedes Konzertes lag in den bewährten Händen vonDer Dirigent des Chores, Nikolai Boglewski, bemerkte am Ende des Konzerts zur tollenDem können wir nur zustimmen.Speziell bei den leisen zarten Tönen haben meine Frau und ich kaum Lippenbewegungen wahrgenommen und schon gerätselt, wo die Töne herkommen (doch nicht aus einer Konserve!).Heute, dem 29. November um 19 Uhr in der Evangelischen Kirche Bergwitz.Am Mittwoch, dem 29. November steht um 12 Uhr eine Andacht in der Wittenberger Schlosskirche auf dem Programm.Am 1. Dezember um 10 Uhr Auftritt in der Kirche Zemnick.Am Sonntag, dem 3. Dezember singt der Chor ab 16 Uhr auf dem Adventsmarkt in Köpnick und ab 19 Uhr in der Evangelischen Kirche Seyda.Am Dienstag, dem zweiten Weihnachtsfeiertag, ist der Chor ab 16 Uhr wieder zu Gast in der Wittenberger Schlosskircheund zu Ende geht die Tournee am 27. Dezember mit einem Konzert um 16 Uhr in der Kirche Abtsdorf.Einige Quellen:undAm 15. April 1906 erfolgte der erste Spatenstich zum Bau einer katholischen Kirche in Sandersdorf. Polnische Katholiken, die Ende des 19. Jahrhunderts in den Bitterfelder Raum gekommen waren, um im Braunkohlenbergbau sowie der chemischen Industrie Arbeit zu finden, initiierten diesen Kirchenbau. Sie wollten sich hier in unserer Region eine neue materielle Lebensbasis schaffen.