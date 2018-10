Märchenhaftes Weserbergland ⑧ Höxter, Corvey und Schloss Fürstenberg

Historische Altstadt Höxter

UNESCO-Weltkulturerbe Corvey

Schloss und Porzellanmanufaktur FÜRSTENBERG

Gern hätten wir an einer öffentlichen Führung durch die Altstadt von Höxter (Erste urkundliche Erwähnung im Jahr 823) teilgenommen (jeden Mittwoch, 15.00 Uhr und jeden Samstag, 11.00 und 14.00 Uhr), doch wir waren am falschen Tag da. SoUns begeisterten besonders dieim Stile der Weserrenaissance mit ihren herrlichen Fassaden.In der Fußgängerzone trafen wir dann auch nochUnser nächstes Tagesziel warDiese altehrwürdigen,unter Kaiser Ludwig dem Frommen) ist ein einzigartiger Ort von Architektur, Kultur und Geschichte. Das fast 1200-jährige Westwerk, die, in der Hoffmann von Fallersleben als Bibliothekar wirkte, bilden ein Ensemble von unverwechselbarer kultureller und historischer Ausstrahlungskraft.Es erwartet den Besucher Einmaliges und Unvergessliches:Quelle: Willkommen im Welterbe Corvey! Leider konnten wir auch hier nicht an einer öffentlichen Führungen teilnehmen (nur Samstag, Sonntag, Feiertag).Weil es zu nieseln anfing verzichteten wir auf eine Besichtigung der barocken Schlossanlage mit Garten.Also auf zum nächsten Ziel (und Ende meiner Artikelserie vom Weserbergland)Ein Besuch der Porzellanmanufaktur im Schloss FÜRSTENBERG soll zu den schönsten Erlebnissen im Weserbergland zählen. Und wir könne das voll bestätigenDas Schloss wurde im 13. Jahrhundert als Burganlage zum Schutz der welfischen Lande errichtet. Nach mehreren Erweiterungen folgte um 1600 ein vollständiger Umbau zum Jagd-schloss. Später erhielt das Schloss auch die Schmuckfassade aus rotem Sandstein im Stil der Renaissance.Jetzt befindet sich im Schloss Fürstenberg das Museum der Porzellanmanufaktur FÜRSTENBERG mit einer lehrreichen Besucherwerkstatt.Von der neuen Aussichtsplattform, 80 m über der Weser (aber auch aus den Schlossfenstern) hat man einen herrlichen Panoramablick auf das Wesertal und in das Dreiländereck.Quelle: Museum Schloss Fürstenberg

Nicht ganz billig wurde für uns der abschließende Besuch der tollen Werksverkaufsräume gleich nebenan…