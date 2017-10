Historische (Gartenträume) Parks der Altmark – (C) Tangerhütte

Herrenhaus und Gutspark Briest

früher das „Schloss im Grünen“ genannt

Stadtpark Tangerhütte

Ein Kleinod der Anlage ist der Kunstgusspavillon, der auf der Pariser Weltausstellung 1889 mit einer Goldmedaille prämiert wurde.

. Starten wir bei Sonnenschein, denn da sieht alles toller aus, beim Herrenhaus und Gutspark Briest sindund beherbergt über 600 Jahre Familiengeschichte (seit 1345). Damit ist es. Das Herrenhaus aus Eichenfachwerk im Stil der Spätrenaissance wurde, da es sich inmitten dichter Eichen-, Hainbuchen- und Kiefernwälder befindet.Beeindruckend und von überregionaler Bedeutung ist die beispielhafte Größe und Erhaltung der weiträumigen Hofanlage. Neben dem Gutshaus mit Park, umfasst das Ensemble ein Brauhaus, ein Wirtschaftshof und eine kleine Kapelle. Zu erkennen sind Elemente sowohl eines englischen als auch eines französischen Landschaftsparks.Ein Großteil des Anwesens, vor allem das Herrenhaus, befand sich in einem maroden Zustand und drohte in den letzten Jahrzehnten zu verfallen. So hat es sich heute die Familie von Bismarck zur Aufgabe gemacht, den alten Glanz und die Harmonie zwischen Herrenhaus, Park und Landschaft wieder herzustellen.Quelle: Herrenhaus und Gutspark Briest ch befürchte aber, dass noch viel Zeit und Geld nötig sind damit das Gut in seinem ehemaligen Glanz erstrahlt. Vorläufig zumindest noch. Sitzgelegenheiten habe ich ganz vermisst. Auch. Da nützte auch der Parkplan wenig.Ganz anders derDer Tangerhütter Stadtpark wurde abEs entstand einPrachtvoll begrüßt wird man vom Neuen Schloss. Agaventore südwestlich und südöstlich des Schlosses betonen noch heute den Eingangs- und Übergangsbereich zwischen formalem Vorplatz und landschaftlichem Park.Es ist bestimmt das ganze Jahr über reizvoll durch diesen gepflegten Park zu flanieren.Schade, dass bei unserem Besuch der künstlich angelegte Wasserfall auf einem künstlichen Felsen nicht sprudelte. Da hat man vielleichtbessere Karten, wennQuelle: Bürgercafe Gern hätte ich mich noch mehr im Park umgesehen – wäre es nicht die 3. Station der heimfahrt gewesen und hätte mich die Fütterung der Nutrias davon nicht abgelenkt.