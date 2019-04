Für Manfred zum Tag des Baumes 2019

Vor zwei Jahren wurden anlässlich des 500jährigen Jubiläums der Reformation viele Apfel-bäume gepflanzt. Luthers Ausspruch "Wenn ich wüsste, dass morgen die Welt untergeht, würde ich heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen" war dafür der Auslöser.Egal ob ein Obstbaum, ein Parkbaum, ein Alleebaum oder ein Waldbaum gepflanzt werden, Hauptsache es wird damit ein Zeichen für die Zukunft gesetzt.Wenn nicht, wie schon zu befürchten, die anhaltende Trockenheit diese guten Vorsätze zu-nichtemacht…Beim Lesen meiner „Planungsunterlagen“ für unseren letzten KurzurlaubAlle nicht, aber wenigstens einige.Dieergab sich schon nach dem Besuch des Findlingsparkes. Direktsteht nämlich die sogenannteIhr Alter wird auf ca. 300 Jahre geschätzt. Leider ist nach einem Ausbruch in den 90´er Jahren die linke Häfte abgestorben.Eine ganze Menge bemerkenswerte Bäume gab es imzu bestaunen. Pücklers Eigenart war es gewesen sie im englischen Stil solitär oder kleinen Bauminseln in seinem Landschaftspark zu verteilen.Leider waren wegen Instandsetzungsarbeiten mehrere Parkbereiche gesperrt.Am gewaltigsten ist hier wahrscheinlich einewestlich vom Schloss. Als Multi-Stamm hat sie einen Umfang vom ca. 8.90 m.Die Auf dersoll esgeben. Diese drei Stileichen, sollen so eng beieinander stehen, dass ihr ausgeprägtes und weitreichendes Wurzelwerk ineinander verwachsen ist und sie eine gemeinsame Krone bilden.Ein Foto war leider auf der Seite vonnicht abgebildet. Vielleicht war meine Suche erfolgreich, wenn ich mich auch wegen dichtem Unterholz und steilem Hang nicht bis zu den Wurzeln vorkämpfte.Viel leichter war dieauf dem(Oberspreewald-Lausitz) zu finden.Bei unserer abschließendenerfreute uns auch eine Menge anderer Bäume. Jetzt Mitte April haben mit ihrem frischen Grün auch jüngere Bäume durchaus ihren Reiz.