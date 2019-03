Wenn es Abend wird in Quedlinburg…

Doppelt hält besser!

Auch wenn wir wenige Stunden vorher erst mit einem Stadtführer rund um den Marktplatz unterwegs waren, wollte ich uns diese Gelegenheit nicht entgehen lassen; dennIm Nachherein stellte ich mit meiner Frau einhellig fest, es war diebestimmt nicht nursondernMit freundlicher Genehmigung derdarf ich nicht nur seinen Namen verraten, sondern auch ein paar Schnappschüsse von ihm zeigen.Im Gegensatz zu unserer Nachtwächterführung vom Januar in Dinkelsbühl zogen wir nicht vorzugsweise von Gasthaus zu Gasthaus, um den Wirten ein Getränk zu entlocken.Auch ohne einen einzigen Schluck erfuhren wir statt dessen vieles (auch Neues) rund um die „Wiege Deutschlands“.Für mein Fotografenherz war es auchWohl jede Gruppe wird dabei zu einem tollengeführt (1901 vom Quedlinburger Ferdinand Müller geschaffen). Es befindet sichund stellt Heinrich den Vogler bei Entgegennahme der Königskrone dar. Im Dunkeln erleuchtet wirkte es besonders eindrucksvoll.Die Führung. Dieser Hochständerbau in der Wordgasse 3 stammt vermutlich aus der Zeit um 1400 und ist derEtwa. Bei einemkonnte wir so zum Abschluss eines sehr erlebnisreichen Tages noch ein wenig Elsass kosten.“Dank der Empfehlungen war es uns auch klar, dass wir am nächsten Tag noch einmal indivi-duell in entferntere Stadtteile auf Exkursion gehen; wie zur alten Stadtmauer und in die mittlerweile auch alte „Neustadt“ von Quedlinburg.