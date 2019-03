Stadtrundgang vom Marktplatz zur Albrechtsburg Meißen

Zwischen Frauenkirche und dem Pfarramt der St. Afra Kirche führt ein enger stufigen Weg bergauf. Auf dementlang geführt haben – für mich als Laien leider nichts mehr erkennbar. Erspäht haben wir wenigstens an der sogenannten Futtermauer am Seelenstein das Monogramm „Buchstabenstein“ Mit viel Phantasie – die habe ich nicht – soll man darin sogar sämtliche Großbuchstaben unseres Alphabetes erkennen!Da glücklicherweise nicht versperrt schlich ich mich hier in den Garten der Superintendentur (Freiheit Nr.9) um diezu erspähen. Sie auch noch zu vermessen getraute ich mir nicht, aber wenigstens sprangen zwei Fotos raus. Im Internet, auch nicht auf den Seiten vonkwar kein Foto zu finden finden.Für den weiteren Weg zur Albrechtsburg und zurück zu unserem Parkplatz lasse ich wieder die Fotos sprechen;Über unsere Besichtigungen desund derhatte ich schon im November berichtet.Dieses Mal begnügten wir uns mit einem kleinen Rundgang auf dem großen Innenhof der Burganlage; auch wenn mittlerweile leider der angekündigte Regen einsetzte.Deshalb war ich auch am Abend zu faul noch einmal von unserem Hotel östlich der Elbe noch einmal in die Altstadt zu laufen. Als Entschädigung muss eine Aufnahme in der Dämmerung genügen.