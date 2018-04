Live-Musik und Firebirds zum Walpurgisfeuer in Renneritz

Am 30. April wird in Renneritz wieder in den Mai getanzt

Auch in diesem Jahr feiert der Heimatverein Renneritz mit Hexen, Teufeln und allen anderen Partywilligen in den Mai. Am 30. April startet 19.00 Uhr wieder das traditionelle Walpurgisfeuer mit Live-Musik am Dorfgemeinschaftshaus in Renneritz . Dieses Mal wird die Partyband Let´s Dance aus Magdeburg für stimmungsvolle Live-Musik sorgen. Darüber hinaus können sich die Besucher auf ein Showprogramm der Firebirds aus Zscherndorf freuen. Bei heißen und deftigen Speißen vom Grill sowie kühlen und erfrischenden Getränken können die Gäste tanzen, feiern und das leuchtende Walpurgisfeuer genießen.Natürlich bleibt es dabei - Freier Eintritt für alle Gäste und alle als Hexen verkleideten Frauen erhalten ein Freigetränk.