Da wo ich geboren bin

Hier wie ein Inhaltsverzeichnis

. Wenn ich meine 90-jährige Mutter im Pflegeheim oder einen meiner fünf Geschwister besuche blieb dafür nie Zeit.Nun nach 70 Jahren habe ich es endlich wahr gemacht; dafür quartierten wir uns in Meißen in einer ehemaligen Klavierfabrik für zwei Übernachtungen ein.ein kurzer Überblick mit wenigen Fotos:Sontag, der 9. Oktober• 10 Uhr Historischer Rundweg bei der Albrechtsburg• 10:20 Uhr Besichtigung des Meißner Doms• 10:50 Uhr Albrechtsburg• 15:15 Uhr Führung auf einen Domturm• 16:15 Uhr viel zu kurzer StadtrundgangMontag, der 10. Oktober• 9:00 Uhr Spaziergang zu den Fünf Brüdern• 11:15 Uhr Besichtigung des Barockschlosses Moritzburg• 13:30 Uhr Leuchtturm und Führung durch des Fasanenschlösschen• 16:20 Uhr Eilmarsch zum Aussichtspunkt Boselspitze auf die Elbe• 17:30 Uhr WeinverkostungDienstag, der 11. Oktober• 8:15 Uhr Fotostopp am Meißner Elbufer• 8:30 Uhr Fotostopp links der Elbe an der Rehbock-Schänke mit Blick zur Bosel• Ab 9 Uhr „Rundfahrt“ durch meinen Geburts- und Kindheitsort, heute Gemeinde Klipphausen• 9:30 Uhr Schloss Scharfenberg; mein kindlicher Abenteuerspielplatz• Ab 12 Uhr Besichtigung von Schauwerkstatt und Museum der Porzellanmanufaktur MeißenWie vermutet war die Zeit viel zu kurz für alle Pläne (also wiederholen).würde ich gern in einerauf einige Erlebnisse näher eingehen.