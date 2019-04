Beim „Erlebnispark Teichland“ mit „Slawischer Götterhain“ und Aussichtsturm

“Slawischer Götterhain“

Doch weil ich sinnlose Anweisungen meines Navi ignorierte führte uns die Suche desauf einem Feldweg zuman derBei derhandelt es sich um eine, die. Diese umfasst ca. 440 Hektar und liegt etwa. Sie wurde gelungen rekultiviert und damit auch für die Land- und Forstwirtschaft nutzbar gemacht. Heute zeichnet sich der künstliche Höhenzug durch eine große Artenvielfalt der Tier- und Pflanzenwelt aus. Er wird noch einmal überragt durch einen markanten, nachts beleuchteten,Wenn schon einmal hier, investierten wir die doch die 2 Euro und quälen uns noch die 272 Stufen zur Aussichtsplattform des 50 Meter-Turms hinauf.Mit Ausnahme der Blickrichtung zum Kraftwerk Jänschwalde bot sich tatsächlich ein. Für Familien mit Kindern sicher ein tolles Freizeiterlebnis.Als eine weitere Besonderheit entstand eingebettet in das Gesamtkonzept Freizeitpark ein “Slawischer Götterhain“ direkt vor dem Aussichtsturm auf der Bärenbrücker Höhe.Eine Höhe ist immer ein typischer Ort für ein slawisches Heiligtum gewesenstehen hier im Rund wie die mystischen Steinreisen von Stonehenge. Vom Gott des Krieges und des Todes bis zur Göttin der Liebe – ein einmaliger Einblick in die slawische Götterwelt.Die Idee einen slawischen Götterhain zu gestalten stammt vom Historiker Siegfried Kohlschmidt. Er gestaltete daraus ein einmaliges Projekt, fertigte Entwürfe und Skizzen und übernahm die fachlich-wissenschaftlich Begleitung des Projekts.Landschaftsarchitekt Thomas Nickel aus Dresden entwickelte diesen Bereich, der den Göttern einen vorzüglichen Rahmen geben gibt., die Kupferstiche von 1714 lieferten, dominieren acht überlebensgroße Figuren den Platz. Nun nehmen diese fast vergessenen slawischen Götter haben in der Werkstatt der Gebrüder Fromelius in Cottbus Gestalt angenommen.Findlinge aus dem Tagebaugelände, Wegeführung, Bäume und Grünflächengestaltung ergänzen gelungen das Areal.Zwar fotografierte ich alle Götter, doch nahmen wir uns nicht die Zeit alle Leider nahmen wir uns nicht die Zeit alle Informationstafeln zu lesen. Ganz in unserer Nähe gibt es eine– Ob ihr Name wohl vom „Gott des Krieges“ abgeleitet ist muss ich noch erforschen.Da die Zeit erst recht nicht mehr für die ca. 13 km lange Tour um drei der zahlreichen Teiche im Umland von Peitz und die Besichtigung der Altstadt und des Eisenhütten- und Fischereimuseum reichte, gibt es viele Gründe wiederzukommen (Hotelgutschein habe ich gestern ersteigert).