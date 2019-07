10. Dorffest Renneritz

Am 31. August lädt der Heimatverein Renneritz wieder zum großen Dorffest in den kleinen Ortsteil von Sandersdorf-Brehna ein - und das bereits zum 10. Mal.

Ganztägig begleitet von DJ Tommy wird ab 11.00 das vielfältige Programm am Renneritzer Dorfgmeinschaftshaus starten.Mit Erbsensuppe und Bockwurst aus der Gulaschkanone wird der Feuerwehrverein Renneritz für die herzhafte Mittagsverpflegung sorgen. So können alle Besucher den Auftritt des Kinder- und Jugendballetts 1965 frisch gestärkt genießen. Ab 15.30 Uhr wird Clown Jochen mit einem Auftritt dann vor allem die Kinder in seinen Bann ziehen. Nebenbei und im Anschluss können sich die kleinen Besucher schminken lassen, Pony reiten und auf der Hüpfburg toben. Bei unserem schon traditionellen Limbowettbewerb suchen wir wieder den Sieger. Der Fackelumzug mit Spielmannszug wird den Abschluss des Nachmittagsprogramms und den Beginn der Abendunterhaltung bilden. Am Abend wird die heimische Band "The Frox" - bekannt vom Ramsiner Carneval Verein - für tanzbare Live-Musik sorgen. Die Line Dancer des Heimatvereins werden mit ihrem Auftritt das Programm bereichern.Zwei Besonderheiten wird es zum diesjährigen Dorffest in Renneritz geben: Die in großen Teilen vom Heimatverein finanzierte und selbst aufgebaute Seilbahn auf dem Spielplatz wird offiziell eingeweiht. Darüber hinaus wird zum ersten Mal die "Renneritzer Dorfwette" durchgeführt. Wir als Heimatverein Renneritz werden dabei gg. den derzeit amtierenden Ortsbürgermeister Torsten Wolf wetten. Um welche Wette es sich handelt, wird zur Mittagszeit am 31. August erläutert. Die Auflösung der Wette erfolgt dann nach dem Fackelumzug. Eines sei aber schon jetzt verraten - der Wettverlierer wird ein Fass Freibier für die Besucher des Dorffestes spendieren.Mit Kaffee, selbst gebackenem Kuchen, Grillspezialitäten, Fischbrötchen, Cocktails sowie vielen anderen Getränken sorgen die Mitglieder des Heimatvereins ganztägig für das leibliche Wohl.Wir freuen uns auf euren Besuch beim Renneritzer Dorffest - Feiern, wo wir Zuhause sind.