Am 10. April 2022 ab 11:00 Uhr veranstalten mehrere Familien im Loppelter Weg (26452 Sande) einen Haus-/Hof-/Garagen-Flohmarkt.



Kinderspielzeug, Hausrat, Kleidung, Bücher und und und - alles, was ein guter Flohmarkt so hergibt :-)



Einfach vorbei kommen und stöbern - vielleicht gleich mit einem kleinen Fahrradausflug zum Sander See verbinden :-)))



Der Loppelter Weg ist die Straße, die zum Sander See führt (Dollstraße => Plögerweg => Loppelter Weg)



Bei Regen / Sturm findet der Flohmarkt allerdings nicht statt und wird verschoben