Die Initiative „Kunstlotterie – Kunst gewinnt“ lädt am Sonnabend, 06. April 2019, ab 19:00 Uhr zu einer Lesung mit Fiona Sironic ins Atelier Carl Vetter, Appeldornstraße 3 im Salzwedeler Ortsteil Langenapel ein.

Die junge Schriftstellerin Fiona Sironic wird aus ihrem Romanmanuskript „Das ist der Sommer, in dem das Haus einstürzte“ lesen. Es geht ums Heimkommen, Wegfahren, um digitale Kommunikation und darum, wie alles bröselt.Sironic, geboren 1995 in Neuss, wuchs in einem kleinen Holzhaus an einem Kleinwald auf und begann früh, sich für das Dinge-Wahrnehmen und -Aufschreiben zu interessieren. Sie hat Kreatives Schreiben in Hildesheim studiert. Seit 2016 studiert sie Sprachkunst in Wien.Sie war Stipendiatin des 21. Klagenfurter Literaturkurses, redaktionelles Mitglied der Literaturzeitschrift JENNY (im Jahr 2017)und für den Wortmeldungen-Förderpreis 2019 nominiert. Veröffentlichungen finden sich bisher in Zeitschriften und Anthologien, u.a. in BELLA triste und JENNY.Die Lesung der 23-jährigen Sironic kam durch die Initiative „Kunstlotterie – Kunst gewinnt“ der Künstlerstadt Kalbe zustande. Das Veranstaltungsformat soll Kunst zum Menschen bringen, bis in die letzte Ecke der Altmark hinein. Kunst findet so an ganz neuen Orten in der Altmark statt, lautet der Anspruch.Der Eintritt ist frei, es wird um Spenden gebeten!